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Каспер Рууд обыграл Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Майами

Каспер Рууд обыграл Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Майами
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он одолел серба Миомира Кецмановича со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Рууд семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кецмановича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Далее Рууд встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алехандро Табило (Чили).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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