Каспер Рууд обыграл Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Майами
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он одолел серба Миомира Кецмановича со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|4
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Рууд семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кецмановича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Далее Рууд встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алехандро Табило (Чили).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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