Каспер Рууд обыграл Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Майами

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он одолел серба Миомира Кецмановича со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Рууд семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кецмановича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Далее Рууд встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Алехандро Табило (Чили).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.