Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я в деле». Кирьос отреагировал на предложение Джоковича сыграть в паре в Белграде

«Я в деле». Кирьос отреагировал на предложение Джоковича сыграть в паре в Белграде
Комментарии

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос отреагировал на предложение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича сыграть в паре на турнире в Белграде.

«Я в деле», — написал Кирьос в комментариях к посту с предложением серба в социальных сетях.

Напомним, Джокович заявил, что если австралиец планирует приехать в столицу Сербии, то они могли бы выступить вместе. Турнир ATP-250 в Белграде пройдёт со 2 по 8 ноября.

Ранее Новак Джокович и Ник Кирьос сыграли в паре на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге они уступили паре Николы Мектича и Майкла Винуса со счётом 2:6, 6:3, 0:1 (8:10).

Материалы по теме
Новак Джокович заявил, что хотел бы сыграть в паре с Ником Кирьосом на турнире в Белграде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android