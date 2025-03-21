«Я в деле». Кирьос отреагировал на предложение Джоковича сыграть в паре в Белграде

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос отреагировал на предложение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича сыграть в паре на турнире в Белграде.

«Я в деле», — написал Кирьос в комментариях к посту с предложением серба в социальных сетях.

Напомним, Джокович заявил, что если австралиец планирует приехать в столицу Сербии, то они могли бы выступить вместе. Турнир ATP-250 в Белграде пройдёт со 2 по 8 ноября.

Ранее Новак Джокович и Ник Кирьос сыграли в паре на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге они уступили паре Николы Мектича и Майкла Винуса со счётом 2:6, 6:3, 0:1 (8:10).