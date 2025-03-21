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Карен Хачанов обыграл Ника Кирьоса и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Карен Хачанов обыграл Ника Кирьоса и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:35 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		0
7 7 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кирьоса семь эйсов, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Хачанов сразится с болгарином Григором Димитровым.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

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