Карен Хачанов обыграл Ника Кирьоса и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кирьоса семь эйсов, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Хачанов сразится с болгарином Григором Димитровым.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.