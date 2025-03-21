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Медведев получил штраф после того, как дважды кинул ракетку в матче с Мунаром в Майами

Медведев получил штраф после того, как дважды кинул ракетку в матче с Мунаром в Майами
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил штраф после того, как в матче второго круга на «Мастерсе» в Майами с испанцем Хауме Мунаром дважды кинул ракетку.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Сначала Даниил Медведев проиграл свою подачу — 1:3 — и с досады швырнул ракетку. За это арбитр встречи Мохамед Лайани вынес ему предупреждение. После на подаче Мунара россиянин проиграл ещё один розыгрыш и снова швырнул ракетку. За повторное нарушение того же правила Даниил был оштрафован на одно очко, и счёт сразу стал 0:30. Следом Мунар забрал этот гейм под ноль — 1:4.

На момент написания новости счёт 6:2, 4:2 в пользу представителя Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Мунара.

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