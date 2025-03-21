Медведев получил штраф после того, как дважды кинул ракетку в матче с Мунаром в Майами

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил штраф после того, как в матче второго круга на «Мастерсе» в Майами с испанцем Хауме Мунаром дважды кинул ракетку.

Сначала Даниил Медведев проиграл свою подачу — 1:3 — и с досады швырнул ракетку. За это арбитр встречи Мохамед Лайани вынес ему предупреждение. После на подаче Мунара россиянин проиграл ещё один розыгрыш и снова швырнул ракетку. За повторное нарушение того же правила Даниил был оштрафован на одно очко, и счёт сразу стал 0:30. Следом Мунар забрал этот гейм под ноль — 1:4.

На момент написания новости счёт 6:2, 4:2 в пользу представителя Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Мунара.