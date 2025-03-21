«С ними невозможно играть в теннис». Медведев — о мячах в матче с Мунаром в Майами

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по ходу матча с испанцем Хауме Мунаром на «Мастерсе» в Майами выразил своё недовольство мячами.

— Кто это разрешает? С ними невозможно играть в теннис. Кто сказал «да, мы можем играть этими мячами»? Никто, верно?

— Мячи одобрены туром.

— Они недостаточно хороши, — сказал Медведев на корте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хауме Мунар. Теннисисты ранее не встречались на турнирах уровня ATP. На момент написания новости счёт 6:2, 5:2 в пользу представителя Испании. Медведев по ходу встречи дважды кинул ракетку и получил штраф.