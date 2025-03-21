«С ними невозможно играть в теннис». Медведев — о мячах в матче с Мунаром в Майами
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по ходу матча с испанцем Хауме Мунаром на «Мастерсе» в Майами выразил своё недовольство мячами.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Хауме Мунар
Х. Мунар
— Кто это разрешает? С ними невозможно играть в теннис. Кто сказал «да, мы можем играть этими мячами»? Никто, верно?
— Мячи одобрены туром.
— Они недостаточно хороши, — сказал Медведев на корте.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хауме Мунар. Теннисисты ранее не встречались на турнирах уровня ATP. На момент написания новости счёт 6:2, 5:2 в пользу представителя Испании. Медведев по ходу встречи дважды кинул ракетку и получил штраф.
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