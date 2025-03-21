Паула Бадоса одолела Викторию Мбоко и вышла в третий круг турнира в Майами

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она одолела 18-летнюю канадскую теннисистку Викторию Ванессу Мбоко со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Мбоко четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Далее Бадоса встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Юлия Грабер (Австрия).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — Даниэль Коллинз.