Паула Бадоса одолела Викторию Мбоко и вышла в третий круг турнира в Майами
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Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она одолела 18-летнюю канадскую теннисистку Викторию Ванессу Мбоко со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:3).
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Окончен
1 : 2
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Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Бадоса пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Мбоко четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Далее Бадоса встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Юлия Грабер (Австрия).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — Даниэль Коллинз.
Комментарии
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