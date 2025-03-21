Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Мунару

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Далее Мунар встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.