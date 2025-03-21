Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Мунару
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Хауме Мунар
Х. Мунар
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Далее Мунар встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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