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Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Мунару

Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Мунару
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Далее Мунар встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

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