Андрей Рублёв станет первой ракеткой России после поражения Даниила Медведева в Майами

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв станет новой первой ракеткой России после того, как восьмой номер рейтинга Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами.
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В лайв-рейтинге Медведев опустился на 10-е место (3290 очков). Сразу несколько теннисистов могут его подвинуть по итогам турнира. Рублёв в рейтинге остаётся восьмым (3400).
Таким образом, Андрей Рублёв станет первой ракеткой России впервые с февраля 2023 года.
Во втором круге турнира в Майами Медведев уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Далее Мунар встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
- 21 марта 2025
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