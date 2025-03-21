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Андрей Рублёв станет первой ракеткой России после поражения Даниила Медведева в Майами

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв станет новой первой ракеткой России после того, как восьмой номер рейтинга Даниил Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами.

В лайв-рейтинге Медведев опустился на 10-е место (3290 очков). Сразу несколько теннисистов могут его подвинуть по итогам турнира. Рублёв в рейтинге остаётся восьмым (3400).

Таким образом, Андрей Рублёв станет первой ракеткой России впервые с февраля 2023 года.

Во втором круге турнира в Майами Медведев уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Далее Мунар встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.