«Карен был просто слишком хорош». Кирьос — о поражении в матче с Хачановым в Майами

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос прокомментировал поражение в матче второго круга на «Мастерсе» в Майами от россиянина Карена Хачанова.

«Честно говоря, сегодняшний день стал большим шагом вперёд. Карен был просто слишком хорош. Мы сыграли отличный первый сет, но радует, что я смог закончить два матча на этой неделе! Есть над чем работать. Спасибо, старый друг, и удачи в оставшейся части турнира», — написал Кирьос в социальных сетях.

Матч Хачанова и Кирьоса завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина. Далее он сразится с Григором Димитровым из Болгарии.