«Карен был просто слишком хорош». Кирьос — о поражении в матче с Хачановым в Майами
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос прокомментировал поражение в матче второго круга на «Мастерсе» в Майами от россиянина Карена Хачанова.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:35 МСК
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
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|3
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|0
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|6
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Честно говоря, сегодняшний день стал большим шагом вперёд. Карен был просто слишком хорош. Мы сыграли отличный первый сет, но радует, что я смог закончить два матча на этой неделе! Есть над чем работать. Спасибо, старый друг, и удачи в оставшейся части турнира», — написал Кирьос в социальных сетях.
Матч Хачанова и Кирьоса завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина. Далее он сразится с Григором Димитровым из Болгарии.
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