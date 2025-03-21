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«Карен был просто слишком хорош». Кирьос — о поражении в матче с Хачановым в Майами

«Карен был просто слишком хорош». Кирьос — о поражении в матче с Хачановым в Майами
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос прокомментировал поражение в матче второго круга на «Мастерсе» в Майами от россиянина Карена Хачанова.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:35 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		0
7 7 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Честно говоря, сегодняшний день стал большим шагом вперёд. Карен был просто слишком хорош. Мы сыграли отличный первый сет, но радует, что я смог закончить два матча на этой неделе! Есть над чем работать. Спасибо, старый друг, и удачи в оставшейся части турнира», — написал Кирьос в социальных сетях.

Матч Хачанова и Кирьоса завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина. Далее он сразится с Григором Димитровым из Болгарии.

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