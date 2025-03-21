Хауме Мунар прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Майами

56-я ракетка мира испанец Хауме Мунар прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

«Это очень много значит. Чувствую себя прекрасно после всей той работы, которую проделал, чтобы принять участие в таком турнире. Мне здесь очень комфортно, и в этом году я отлично играю на хардовых кортах. В конце было немного напряжённо, но доволен своим выступлением, и это многое значит.

Я многое изменил: технику, тактику. В этом году всё очень хорошо работает. Думаю, что мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы продолжать что-то менять. Смотреть, где моя игра может улучшиться, и думаю, что я и моя команда делаем это очень хорошо», — приводит слова Мунара официальный сайт ATP.

Матч Медведева и Мунара завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца. Далее он встретится с победителем поединка Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).