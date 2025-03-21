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Хауме Мунар прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Майами

Хауме Мунар прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Майами
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56-я ракетка мира испанец Хауме Мунар прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Это очень много значит. Чувствую себя прекрасно после всей той работы, которую проделал, чтобы принять участие в таком турнире. Мне здесь очень комфортно, и в этом году я отлично играю на хардовых кортах. В конце было немного напряжённо, но доволен своим выступлением, и это многое значит.

Я многое изменил: технику, тактику. В этом году всё очень хорошо работает. Думаю, что мне нужно продолжать совершенствоваться, чтобы продолжать что-то менять. Смотреть, где моя игра может улучшиться, и думаю, что я и моя команда делаем это очень хорошо», — приводит слова Мунара официальный сайт ATP.

Матч Медведева и Мунара завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца. Далее он встретится с победителем поединка Гаэль Монфис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия).

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