«Она играет лучше, чем Соболенко». Бадоса — о матче с 18-летней Мбоко в Майами
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11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во время матча второго круга с 18-летней Викторией Ванессой Мбоко на турнире WTA-1000 в Майами заявила, что канадская теннисистка играет лучше, чем её подруга первая ракетка мира Арина Соболенко.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 20:00 МСК
Виктория Ванесса Мбоко
В. Мбоко
Окончен
1 : 2
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Паула Бадоса
П. Бадоса
«Я не знаю, что мне нужно делать. Она играет лучше, чем Арина Соболенко», — сказала Бадоса во время встречи.
Матч Бадосы и Мбоко завершился со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:3) в пользу испанской спортсменки. Далее она встретится с победительницей поединка Клара Таусон (Дания) — Юлия Грабер (Австрия).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — Даниэль Коллинз.
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