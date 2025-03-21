Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Легечку
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Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он одолел представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 10
|
|6
|6 8
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Монфис 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее Монфис встретится с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром, который во втором круге обыграл восьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:3.
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