Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Легечку

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он одолел представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Монфис 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Монфис встретится с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром, который во втором круге обыграл восьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:3.