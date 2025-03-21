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Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Легечку

Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв Легечку
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Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Во втором круге он одолел представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 10
1 		6 6 8
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Монфис 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Легечки восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Монфис встретится с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром, который во втором круге обыграл восьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:3.

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