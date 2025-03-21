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Эмма Радукану обыграла Наварро во втором круге «тысячника» в Майами

Эмма Радукану обыграла Наварро во втором круге «тысячника» в Майами
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла 10-ю ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:3).

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 20:35 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 6 3
7 8 		2 7 7
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Радукану три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Наварро три эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Далее Радукану встретится с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой является американка Даниэль Коллинз.

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