Эмма Радукану обыграла Наварро во втором круге «тысячника» в Майами

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она обыграла 10-ю ракетку мира американку Эмму Наварро со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Радукану три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Наварро три эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Далее Радукану встретится с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой является американка Даниэль Коллинз.