Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:15 МСК
Чун Син Цен
Ч. Цен
Окончен
1 : 2
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|5
|3
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|7
|6
Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Циципас восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Цена семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Далее Циципас сразится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Элиот Спиццирри (США).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.
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