Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Циципас восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Цена семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Циципас сразится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Элиот Спиццирри (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.