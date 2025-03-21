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Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Китайского Тайбэя Чун Син Цена со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:15 МСК
Чун Син Цен
Китайский Тайбэй
Чун Син Цен
Ч. Цен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Циципас восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Цена семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Циципас сразится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Элиот Спиццирри (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

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