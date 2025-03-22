Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Майами

Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Майами
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Джокович восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Хидзикаты два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Новак Джокович сразится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android