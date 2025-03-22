Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Джокович восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Хидзикаты два эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Далее Новак Джокович сразится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.