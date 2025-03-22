«С ним главное — психологически не отвлекаться». Хачанов — о победе над Кирьосом в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом во втором круге «Мастерса» в Майами (США).
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«Его не было два — два с половиной года. Он начал играть в этом сезоне. С одной стороны, никогда не знаешь, чего ожидать, будет он бороться или не будет. С другой стороны, я знаю, чего ожидать. У нас были тяжелейшие матчи друг против друга в карьере. Он невероятно подаёт, играет агрессивно на своей подаче, вариативно, делает укороченные, резаные, выходит к сетке. Часто бывает, и не даёт тебе ритма, поэтому основной была задача сфокусироваться на своей подаче, если будут шансы на приёме, то стараться их реализовать. Самое главное с ним — психологически стараться ни на что не отвлекаться, делать своё дело. В тяжелейшие моменты он как раз сегодня дал слабину, и это был результат второго сета», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!»
Матч Карена Хачанова и Ника Кирьоса завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина. Далее он встретится с Григором Димитровым из Болгарии.
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