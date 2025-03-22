Новак Джокович обошёл Рафаэля Надаля по количеству матчей на «Мастерсах»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обошёл испанца Рафаэля Надаля по количеству матчей в рамках «Мастерсов». Серб провёл 501-й поединок.

В топ-5 по этому показателю входят Роджер Федерер (489), Энди Маррей (331) и Давид Феррер (331).

Во втором круге «Мастерса» в Майами Джокович обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:0, 7:6 (7:1). Далее серб сразится с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер, который в прошлогоднем финале одолел Григора Димитрова.