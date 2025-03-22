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Виктория Азаренко снялась по ходу матча с Муховой на турнире WTA-1000 в Майами

Виктория Азаренко снялась по ходу матча с Муховой на турнире WTA-1000 в Майами
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась по ходу матча второго круга с чешской теннисисткой Каролиной Муховой на турнире WTA-1000 в Майами (США). Поединок завершился со счётом 6:0 (отказ).

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 23:50 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
0
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча продолжалась 45 минут. В её рамках Азаренко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Муховой два эйса, одна двойная ошибка и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Мухова встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария).

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