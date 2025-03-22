Виктория Азаренко снялась по ходу матча с Муховой на турнире WTA-1000 в Майами

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась по ходу матча второго круга с чешской теннисисткой Каролиной Муховой на турнире WTA-1000 в Майами (США). Поединок завершился со счётом 6:0 (отказ).

Встреча продолжалась 45 минут. В её рамках Азаренко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Муховой два эйса, одна двойная ошибка и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Мухова встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария).