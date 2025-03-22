Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Майами и сыграет с Анной Калинской

В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (четвёртый посев на турнире) и 84-й в мировом рейтинге американкой Бернардой Перой. Встреча закончилась победой Пегулы в двух сетах — 6:4, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Пера выполнила пять эйсов при пяти двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Джессика Пегула сыграет с 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (32-й посев на турнире).
Видео: Команда Buffalo Bills поддержала Пегулу перед финалом US Open
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