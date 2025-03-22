Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бернарда Пера — Джессика Пегула, результат матча 22 марта 2025, счет 0:2 (4:6, 4:6), 2-й круг WTA-1000 в Майами

Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Майами и сыграет с Анной Калинской
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (четвёртый посев на турнире) и 84-й в мировом рейтинге американкой Бернардой Перой. Встреча закончилась победой Пегулы в двух сетах — 6:4, 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 23:50 МСК
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Пера выполнила пять эйсов при пяти двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Джессика Пегула сыграет с 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской (32-й посев на турнире).

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами

Видео: Команда Buffalo Bills поддержала Пегулу перед финалом US Open

Материалы по теме
Анна Калинская стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android