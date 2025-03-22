Вероника Кудерметова — Мирра Андреева: Мирра забрала первый сет в Майами «под ноль»

В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) проходит матч второго круга в женском одиночном разряде между двумя российскими теннисистками — шестой ракеткой мира Миррой Андреевой (11-й посев на турнире) и 52-й в мировом рейтинге Вероникой Кудерметовой. Первый сет завершился разгромной победой Андреевой со счётом 6:0.

Продолжительность партии составила 27 минут, Андреева выиграла три из шести брейк-пойнтов при двух эйсах, Кудерметова один раз подала навылет с тремя двойными ошибками и не заработала ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча Вероника Кудерметова — Мирра Андреева.

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