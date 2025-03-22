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Вероника Кудерметова — Мирра Андреева: Мирра забрала первый сет в Майами «под ноль»

Вероника Кудерметова — Мирра Андреева: Мирра забрала первый сет в Майами «под ноль»
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) проходит матч второго круга в женском одиночном разряде между двумя российскими теннисистками — шестой ракеткой мира Миррой Андреевой (11-й посев на турнире) и 52-й в мировом рейтинге Вероникой Кудерметовой. Первый сет завершился разгромной победой Андреевой со счётом 6:0.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 01:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		0
6 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность партии составила 27 минут, Андреева выиграла три из шести брейк-пойнтов при двух эйсах, Кудерметова один раз подала навылет с тремя двойными ошибками и не заработала ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча Вероника Кудерметова — Мирра Андреева.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами

Видео: Мирра Андреева сыграла в падел с главной звездой этого спорта

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