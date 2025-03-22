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Свитолина обыграла Бенчич и вышла в третий круг турнира в Майами

Свитолина обыграла Бенчич и вышла в третий круг турнира в Майами
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:1, 6:2.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 01:05 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Свитолина четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету её соперницы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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