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Вероника Кудерметова — Мирра Андреева, результат матча 22 марта 2025, счет 0:2 (0:6, 2:6), 2-й круг WTA-1000 в Майами

Мирра Андреева стартовала на WTA-1000 в Майами с разгрома Вероники Кудерметовой
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В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между двумя российскими теннисистками — шестой ракеткой мира Миррой Андреевой (11-й посев на турнире) и 52-й в мировом рейтинге Вероникой Кудерметовой. Встреча закончилась лёгкой победой Андреевой в двух сетах — 6:0, 6:2.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 01:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Андреева четырежды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Кудерметова выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и не выиграла за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Мирра Андреева сыграет с победителем матча между 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой (17-й посев на турнире) и 67-й в мировом рейтинге Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами

Видео: Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами

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