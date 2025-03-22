Мирра Андреева стартовала на WTA-1000 в Майами с разгрома Вероники Кудерметовой

В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между двумя российскими теннисистками — шестой ракеткой мира Миррой Андреевой (11-й посев на турнире) и 52-й в мировом рейтинге Вероникой Кудерметовой. Встреча закончилась лёгкой победой Андреевой в двух сетах — 6:0, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Андреева четырежды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Кудерметова выполнила четыре эйса при пяти двойных ошибках и не выиграла за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Майами Мирра Андреева сыграет с победителем матча между 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой (17-й посев на турнире) и 67-й в мировом рейтинге Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.
Видео: Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами
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