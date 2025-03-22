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Рафаэль Надаль назвал двух лучших теннисистов на данный момент

Рафаэль Надаль назвал двух лучших теннисистов на данный момент
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль назвал двух лучших теннисистов на данный момент.

«Очевидно, есть два игрока, которые выше остальных: Карлос Алькарас и Янник Синнер», — приводит слова Надаля Eurosport.

38-летний испанец объявил о завершении своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса в конце ноября прошлого года.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).

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