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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 21 на 22 марта

В ночь с 21 на 22 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Второй круг. Результаты матчей с 21 на 22 марта мск:

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 6:7 (0:7).

— — 4:6, 6:7 (0:7). Анна Калинская (Россия, 32) — Моюка Учижима (Япония) — 6:1, 6:3.

— Моюка Учижима (Япония) — 6:1, 6:3. Каролин Гарсия (Франция) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 2:6, 5:7.

— 2:6, 5:7. Эмма Наварро (США, 8) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (3:7).

— 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (3:7). Виктория Ванесса Мбоко (Канада, WC) — Паула Бадоса (Испания, 10) — 5:7, 6:1, 6:7 (3:7).

— 5:7, 6:1, 6:7 (3:7). Александра Эала (Филиппины) — Елена Остапенко (Латвия, 25) — 7:6 (7:2), 7:5.

— Елена Остапенко (Латвия, 25) — 7:6 (7:2), 7:5. Бернарда Пера (США, Q) — Джессика Пегула (США, 4) — 4:6, 4:6.

— 4:6, 4:6. Клара Таусон (Дания) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 7:5.

— Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 7:5. Вероника Кудерметова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 11) — 0:6, 2:6.

— — 0:6, 2:6. Каролина Мухова (Чехия, 15) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:0, отказ Азаренко.

— Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:0, отказ Азаренко. Мэдисон Киз (США, 5) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:3.

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