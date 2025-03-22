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Аванесян проиграла Киз и завершила выступления на турнире в Майами

Аванесян проиграла Киз и завершила выступления на турнире в Майами
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Армянская теннисистка Элина Аванесян завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга она проиграла представительнице США Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:3.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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