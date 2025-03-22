Аванесян проиграла Киз и завершила выступления на турнире в Майами

Армянская теннисистка Элина Аванесян завершила свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В матче второго круга она проиграла представительнице США Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Аванесян ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.