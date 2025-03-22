Новак Джокович прокомментировал свой первый матч на «Мастерсе» в Майами с 2019 года

Пятая ракетка мира 37-летний сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий по итогам своего стартового матча на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида), где он посеян под четвёртым номером. Начав выступление со второго круга, Джокович переиграл в двух партиях представляющего Австралию 86-го в рейтинге ATP Ринки Хидзикату — 6:0, 7:6 (7:1).
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«Конечно, я рад возможности соревноваться и продолжать выступать на самом высоком уровне, когда играю таким образом. Конечно, всегда приятно возвращаться в такой удивительный город, как Майами, после шести лет отсутствия, и на первом матче у меня собралось так много людей, так что я очень, очень благодарен им за поддержку», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Свой предыдущий матч на «Мастерсе» в Майами Новак Джокович провёл в 2019 году, уступив в матче четвёртого круга испанцу Роберто Баутиста-Агуту — 6:1, 5:7, 3:6.
Видео: Новак Джокович и Джон Бон Джови встретились в Майами
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