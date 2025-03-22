Томми Пол переиграл Александра Бублика и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом (12-й посев на турнире) и 80-м в мировом рейтинге Александром Бубликом из Казахстана. Пол выиграл встречу в трёх сетах — 5:7, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Пол 17 раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав 2 из 12 брейк-пойнтов. Бублик выполнил 19 эйсов при 10 двойных ошибках и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Томми Пол сыграет с 24-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины (23-й посев на турнире).

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