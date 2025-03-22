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Александр Бублик — Томми Пол, результат матча 22 марта 2025, счет 1:2 (7:5, 5:7, 4:6), 2-й круг «Мастерса» в Майами

Томми Пол переиграл Александра Бублика и вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
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В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом (12-й посев на турнире) и 80-м в мировом рейтинге Александром Бубликом из Казахстана. Пол выиграл встречу в трёх сетах — 5:7, 7:5, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 02:55 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 4
5 		7 6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Пол 17 раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав 2 из 12 брейк-пойнтов. Бублик выполнил 19 эйсов при 10 двойных ошибках и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Томми Пол сыграет с 24-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины (23-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами

Видео: Бублик 6 раз подряд подал с руки и взял гейм в матче Astana Open

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