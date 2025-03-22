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Давид Гоффен — Карлос Алькарас, результат матча 22 марта 2025, счет 2:1 (5:7, 6:4, 6:3), 2-й круг «Мастерса» в Майами

Карлос Алькарас не смог пройти второй круг «Мастерса» в Майами, проиграв Давиду Гоффену
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В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (второй посев на турнире) и 55-м в мировом рейтинге Давидом Гоффеном из Бельгии. Гоффен выиграл встречу в трёх сетах — 5:7, 6:4, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 03:55 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Алькарас восемь раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два из пяти брейк-пойнтов. Гоффен выполнил три эйса при двух двойных ошибках и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Давид Гоффен сыграет с 32-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой из США (31-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами

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