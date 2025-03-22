Карлос Алькарас не смог пройти второй круг «Мастерса» в Майами, проиграв Давиду Гоффену

В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (второй посев на турнире) и 55-м в мировом рейтинге Давидом Гоффеном из Бельгии. Гоффен выиграл встречу в трёх сетах — 5:7, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Алькарас восемь раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два из пяти брейк-пойнтов. Гоффен выполнил три эйса при двух двойных ошибках и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Давид Гоффен сыграет с 32-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой из США (31-й посев на турнире).

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