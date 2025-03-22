Сенсационное поражение Медведева в Майами, Аргентина обыграла Уругвай. Главное к утру
Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение во втором круге «Мастерса» в Майами от 56-го в рейтинге ATP испанца Хауме Мунара, сборная Аргентины в отборочном матче ЧМ-2026 обыграла в гостях Уругвай, ушёл из жизни легендарный американский боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами, уступив Мунару.
- Сборная Аргентины обыграла Уругвай в матче отбора ЧМ-2026.
- Скончался бывший чемпион мира в тяжёлом весе легендарный Джордж Форман.
- Мирра Андреева стартовала на WTA-1000 в Майами с разгрома Вероники Кудерметовой.
- Карлос Алькарас не смог пройти второй круг «Мастерса» в Майами, проиграв Давиду Гоффену.
- Молодёжная сборная России уступила Колумбии U20, пропустив в концовке с пенальти.
- Гол Кейна помог сборной Англии победить Албанию в матче отбора к чемпионату мира — 2026.
- Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус».
- «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо», забросив две шайбы в концовке.
- Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Майами.
- 42 очка Дюранта помогли «Финиксу» продлить серию лидера Востока «Кливленда» до 4 поражений.
- Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая Ф-1, Ферстаппен — третий, Норрис — восьмой.
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