Сенсационное поражение Медведева в Майами, Аргентина обыграла Уругвай. Главное к утру

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение во втором круге «Мастерса» в Майами от 56-го в рейтинге ATP испанца Хауме Мунара, сборная Аргентины в отборочном матче ЧМ-2026 обыграла в гостях Уругвай, ушёл из жизни легендарный американский боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».