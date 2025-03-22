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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 21 на 22 марта

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 21 на 22 марта
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В ночь с 21 на 22 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошёл очередной игровой день хардового теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены жирным).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Второй круг. 21—22 марта мск:

  • Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — 4:6, 4:6.
  • Григор Димитров (Болгария, 14) — Федерико Чина (Италия, WC) — 6:1, 6:4.
  • Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4.
  • Лоренцо Музетти (Италия) — Кентен Алис (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.
  • Ник Кирьос (Австралия, WC) — Карен Хачанов (Россия, 22) — 6:7 (3:7), 0:6.
  • Даниил Медведев (Россия, 7) — Хауме Мунар (Испания) — 2:6, 3:6.
  • Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Стефанос Циципас (Греция, 9)   6:4, 5:7, 3:6.
  • Ринки Хидзиката (Австралия) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 0:6,  6:7 (1:7).
  • Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США, 12) — 7:5, 5:7, 4:6.
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 5:7, 6:4, 6:3.
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