«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 21 на 22 марта
В ночь с 21 на 22 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошёл очередной игровой день хардового теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены жирным).
Теннис. «Мастерс» в Майами. Второй круг. 21—22 марта мск:
- Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) — 4:6, 4:6.
- Григор Димитров (Болгария, 14) — Федерико Чина (Италия, WC) — 6:1, 6:4.
- Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4.
- Лоренцо Музетти (Италия) — Кентен Алис (Франция) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.
- Ник Кирьос (Австралия, WC) — Карен Хачанов (Россия, 22) — 6:7 (3:7), 0:6.
- Даниил Медведев (Россия, 7) — Хауме Мунар (Испания) — 2:6, 3:6.
- Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 6:4, 5:7, 3:6.
- Ринки Хидзиката (Австралия) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 0:6, 6:7 (1:7).
- Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США, 12) — 7:5, 5:7, 4:6.
- Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 5:7, 6:4, 6:3.
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