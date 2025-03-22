«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 21 на 22 марта

В ночь с 21 на 22 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошёл очередной игровой день хардового теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены жирным).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Второй круг. 21—22 марта мск: