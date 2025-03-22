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Даниил Медведев прокомментировал сенсационное поражение на старте Майами

Даниил Медведев прокомментировал сенсационное поражение на старте Майами
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал сенсационное поражение во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«У меня сильно болела спина перед турниром, к сожалению, после Индиан-Уэллса. Поэтому тяжело было двигаться. Это сказалось на результате. Но и соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на 100%, я вчера пробовал на тренировке играть сет — почти выиграл, мы 5:5 закончили. Всё равно выходил постараться победить — и, может быть, спина бы прошла через пару дней. Не получилось. Сыграл хорошо. Надеюсь, что со спиной ничего серьёзного — по идее, не должно быть, всё должно нормально пройти. Но никогда не известно точно. Посмотрим. Играть было тяжело», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару, со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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