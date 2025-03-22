Даниил Медведев раскрыл свои планы после раннего поражения в Майами
Поделиться
Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих дальнейших планах после раннего поражения во втором круге «Мастерса» в Майами (США).
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Хауме Мунар
Х. Мунар
«Мой следующий турнир – Монте-Карло. Буду там тренироваться, готовиться к грунту. В принципе, если не считать последний матч, моя игра была лучше и лучше, сегодня я просто физически не был достаточно готов. Надеюсь, что буду продолжать работать и попробую вернуть свою игру», — сказал Медведев в эфире «Больше!».
Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2025
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
09:50
-
09:30
-
07:01
-
05:25
-
04:48
-
04:04
-
03:52
-
02:53
-
02:31
-
02:14
-
01:50
-
01:22
-
00:56
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 21 марта 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:03
-
22:50
-
22:41
-
22:27
-
22:22
-
22:17
-
22:06
-
21:26
-
20:57
-
20:50
-
20:37
-
20:19