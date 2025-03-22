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Даниил Медведев раскрыл свои планы после раннего поражения в Майами

Даниил Медведев раскрыл свои планы после раннего поражения в Майами
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих дальнейших планах после раннего поражения во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Мой следующий турнир – Монте-Карло. Буду там тренироваться, готовиться к грунту. В принципе, если не считать последний матч, моя игра была лучше и лучше, сегодня я просто физически не был достаточно готов. Надеюсь, что буду продолжать работать и попробую вернуть свою игру», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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