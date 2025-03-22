Даниил Медведев раскрыл свои планы после раннего поражения в Майами

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих дальнейших планах после раннего поражения во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

«Мой следующий турнир – Монте-Карло. Буду там тренироваться, готовиться к грунту. В принципе, если не считать последний матч, моя игра была лучше и лучше, сегодня я просто физически не был достаточно готов. Надеюсь, что буду продолжать работать и попробую вернуть свою игру», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.