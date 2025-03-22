«Лучше бы я этот матч не видел!» Чесноков — о поражении Медведева от Мунара

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о сенсационном поражении во втором круге «Мастерса» в Майами (США) восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.
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«Лучше бы я этот матч не видел! У Медведева была очень хорошая карьера, ведь он несколько лет был в десятке мира и выиграл US Open. Грех жаловаться. Мне кажется, Даниил в матче с Мунаром поменял струны на ракетке и использовал натуральные. Если он всё время играл синтетическими жёсткими струнами, то сейчас мяч постоянно срывался и не сидел на ракетке. Натуральные струны — это не для Медведева, они специфичны. Чтобы играть натуралкой, нужно родиться с натуралкой.
Этот матч был отвратительным со стороны Медведева. До счёта 5:3 были единственные два брейк-поинта, но при счёте 15-40 Мунар сделал две хорошие подачи. Испанец играл здорово, двигался как мог и цеплялся за каждый безнадёжный мяч. Но меня, честно говоря, также удивило поражение Алькараса от Гоффена, здесь я удивился ещё больше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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