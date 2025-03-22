Янчук: поражение Медведева от Мунара не сенсация, Даниил выступал слабовато

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Майами восьмой ракетки мира Даниила Медведева от испанца Хауме Мунара (2:6, 3:6), занимающего 56-ю строчку рейтинга ATP.
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«В какой-то степени поражение Медведева от Мунара не является сенсацией. Не было уверенности в том, что Даниил набрал пик своей формы, ведь до этого выступал слабовато. К сожалению, эти сомнения подтвердились. Хоть это и начало сезона, но Медведеву нужно оправляться, так как «Ролан Гаррос» — главное и стимулирующее испытание. При этом будем рассчитывать на молодёжь, а также, возможно, Рублёв придёт в себя, ведь он выиграл турнир. Это очень хорошо, так как на Андрея появляются надежды», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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