Янчук — о Медведеве: так или иначе все заканчивают карьеру, снижаются результаты

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил перспективы российского теннисиста восьмой ракетки мира Даниила Медведева в ATP-туре.

«Медведеву ещё года три-четыре можно спокойно играть на хорошем уровне. Речь не идёт о «Большом шлеме», но какие-то «Мастерсы» и турниры он может выигрывать. Почему страшно за карьеру Даниила? Это закономерность, надо смотреть правде в лицо. Все люди так или иначе заканчивают карьеру, снижаются результаты. Хотя некоторые борются до конца, есть хороший пример Димитрова, который значительно старше Медведева. Спортсмен должен играть, пока играется, и бороться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами неожиданно уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.