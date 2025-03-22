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Янчук — о Медведеве: так или иначе все заканчивают карьеру, снижаются результаты

Янчук — о Медведеве: так или иначе все заканчивают карьеру, снижаются результаты
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил перспективы российского теннисиста восьмой ракетки мира Даниила Медведева в ATP-туре.

«Медведеву ещё года три-четыре можно спокойно играть на хорошем уровне. Речь не идёт о «Большом шлеме», но какие-то «Мастерсы» и турниры он может выигрывать. Почему страшно за карьеру Даниила? Это закономерность, надо смотреть правде в лицо. Все люди так или иначе заканчивают карьеру, снижаются результаты. Хотя некоторые борются до конца, есть хороший пример Димитрова, который значительно старше Медведева. Спортсмен должен играть, пока играется, и бороться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами неожиданно уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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