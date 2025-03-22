Медведев: кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, мне сложнее выигрывать

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился возможной причиной своих поражений. На «Мастерсе» в Майами (США) он проиграл уже во втором круге турнира.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Знаете, я бы не стал выходить на матч, если бы точно знал, что не готов победить. Мунар играл хорошо. Он провёл отличный матч и одержал убедительную победу.
В целом я не испытываю больших опасений по поводу своей игры, в Дубае и Индиан-Уэллсе я показал, что могу играть хорошо, я всё ещё могу выигрывать матчи. Много раз говорил, почему я думаю, что кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, поэтому мне сложнее выигрывать титулы и побеждать парней, находящихся в хорошей форме. Если раньше у меня был хороший день, у соперника был хороший день, то я, скорее всего, победил бы. Теперь всё немного иначе, но ничего страшного.
К сожалению, есть физические проблемы, но впереди грунтовые турниры. Последний титул я взял как раз на грунте, так что я постараюсь снова завоевать трофей.
Главное — это то, как ты готов к турниру ментально, физически, с точки зрения тенниса и стиля игры. Некоторые турниры я выиграл, играя очень агрессивно, другие — оборонительно. Это не имеет большого значения», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
- 22 марта 2025
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
09:50
-
09:30
-
07:01
-
05:25
-
04:48
-
04:04
-
03:52
-
02:53
-
02:31
-
02:14
-
01:50
-
01:22
-
00:56
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 21 марта 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:03
-
22:50
-
22:41
-
22:27
-
22:22
-
22:17
-
22:06
-
21:26