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Медведев: кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, мне сложнее выигрывать

Медведев: кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, мне сложнее выигрывать
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился возможной причиной своих поражений. На «Мастерсе» в Майами (США) он проиграл уже во втором круге турнира.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Знаете, я бы не стал выходить на матч, если бы точно знал, что не готов победить. Мунар играл хорошо. Он провёл отличный матч и одержал убедительную победу.

В целом я не испытываю больших опасений по поводу своей игры, в Дубае и Индиан-Уэллсе я показал, что могу играть хорошо, я всё ещё могу выигрывать матчи. Много раз говорил, почему я думаю, что кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, поэтому мне сложнее выигрывать титулы и побеждать парней, находящихся в хорошей форме. Если раньше у меня был хороший день, у соперника был хороший день, то я, скорее всего, победил бы. Теперь всё немного иначе, но ничего страшного.

К сожалению, есть физические проблемы, но впереди грунтовые турниры. Последний титул я взял как раз на грунте, так что я постараюсь снова завоевать трофей.

Главное — это то, как ты готов к турниру ментально, физически, с точки зрения тенниса и стиля игры. Некоторые турниры я выиграл, играя очень агрессивно, другие — оборонительно. Это не имеет большого значения», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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