Медведев: кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, мне сложнее выигрывать

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился возможной причиной своих поражений. На «Мастерсе» в Майами (США) он проиграл уже во втором круге турнира.

«Знаете, я бы не стал выходить на матч, если бы точно знал, что не готов победить. Мунар играл хорошо. Он провёл отличный матч и одержал убедительную победу.

В целом я не испытываю больших опасений по поводу своей игры, в Дубае и Индиан-Уэллсе я показал, что могу играть хорошо, я всё ещё могу выигрывать матчи. Много раз говорил, почему я думаю, что кое-что в туре сейчас не благоприятствует моей игре, поэтому мне сложнее выигрывать титулы и побеждать парней, находящихся в хорошей форме. Если раньше у меня был хороший день, у соперника был хороший день, то я, скорее всего, победил бы. Теперь всё немного иначе, но ничего страшного.

К сожалению, есть физические проблемы, но впереди грунтовые турниры. Последний титул я взял как раз на грунте, так что я постараюсь снова завоевать трофей.

Главное — это то, как ты готов к турниру ментально, физически, с точки зрения тенниса и стиля игры. Некоторые турниры я выиграл, играя очень агрессивно, другие — оборонительно. Это не имеет большого значения», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Турнир проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.