«Не сбавляя оборотов». Пресс-служба WTA оценила 13-ю подряд победу Мирры Андреевой

Пресс-служба WTA прокомментировала разгромную победу шестой ракетки мира российской теннисистки 17-летней Мирры Андреевой над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (6:0, 6:2) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Не сбавляя оборотов! Мирра Андреева провела мастер-класс в победном матче с Вероникой Кудерметовой», — написано в официальном аккаунте WTA в социальных сетях.

Напомним, до старта в Майами Мирра Андреева выиграла два «тысячника» подряд: в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге турнира в Майами Мирра встретится с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.