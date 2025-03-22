«Не сбавляя оборотов». Пресс-служба WTA оценила 13-ю подряд победу Мирры Андреевой
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Пресс-служба WTA прокомментировала разгромную победу шестой ракетки мира российской теннисистки 17-летней Мирры Андреевой над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (6:0, 6:2) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 01:25 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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|2
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|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Не сбавляя оборотов! Мирра Андреева провела мастер-класс в победном матче с Вероникой Кудерметовой», — написано в официальном аккаунте WTA в социальных сетях.
Напомним, до старта в Майами Мирра Андреева выиграла два «тысячника» подряд: в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге турнира в Майами Мирра встретится с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.
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