«Это будет нереально круто». Медведев — о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки

Чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин близок к тому, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Александр Овечкин близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Может быть, что-то хотите ему сказать, пожелать?

— Вижу, что рекорд уже близко, осталось семь шайб. Надеюсь, что он побьёт этот рекорд. Наверное, никто не сомневается, но спорт такой, никогда неизвестно. Надеюсь, что он побьёт рекорд Гретцки. Это будет нереально круто. Больше нечего сказать. Рекорд сумасшедший, наверное, думали, что его вообще больше никто никогда не побьёт, поэтому очень круто, — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

У Александра Овечкина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Снайперский рекорд Уэйна Гретцки — 894 шайбы.