Ольховский: ожидания, которые мы связываем с Медведевым, не подтверждаются
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский призвал не драматизировать ситуацию вокруг поражения чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Майами (США).
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Хауме Мунар
Х. Мунар
«Карьера Медведева — великолепная. Бывают спады, ничего страшного. На прошлой неделе был полуфинал Индиан-Уэллса. Это «тысячник». Многие мечтают о таком результате. Но мы от Дани ждём чего-то более существенного.
Уровень есть. Да, вот-вот вылетит из топ-10. Просто ожидания, которые мы связываем с Медведевым, которые вполне оправданны, сейчас немножко не подтверждаются результатами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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