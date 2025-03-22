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Ольховский: ожидания, которые мы связываем с Медведевым, не подтверждаются

Ольховский: ожидания, которые мы связываем с Медведевым, не подтверждаются
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде советский и российский теннисист Андрей Ольховский призвал не драматизировать ситуацию вокруг поражения чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Карьера Медведева — великолепная. Бывают спады, ничего страшного. На прошлой неделе был полуфинал Индиан-Уэллса. Это «тысячник». Многие мечтают о таком результате. Но мы от Дани ждём чего-то более существенного.

Уровень есть. Да, вот-вот вылетит из топ-10. Просто ожидания, которые мы связываем с Медведевым, которые вполне оправданны, сейчас немножко не подтверждаются результатами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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