Каролина Мухова помогла донести сумку Виктории Азаренко после её снятия с матча в Майами

Чешская теннисистка Каролина Мухова помогла донести сумку Виктории Азаренко после снятия белоруски с матча второго круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Азаренко прекратила борьбу после проигранного первого сета со счётом 0:6.

Фото: Кадр из трансляции

Встреча продолжалась 45 минут. В её рамках Азаренко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Муховой два эйса, одна двойная ошибка и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований Мухова встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария).