Петрова: Медведев мучился со спиной, на матч с Мунаром он вышел физически неготовым

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала раннее поражение чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Вылететь так рано — очень обидно. Медведев после Индиан-Уэллса много мучился со своей спиной и на матч с Мунаром вышел физически подготовленным не на все 100 процентов. В такой ситуации очень сложно показывать свой лучший теннис, тем более на таком уровне, где все заряжены тебя обыграть. Возможно, Даня понадеялся, что по ходу турнира будет улучшать свою физическую форму, а такое бывает. Но Мунар сыграл в свой лучший теннис и не дал Дане возможности втянуться в игру и разыграться.
Теперь Медведеву нужно сделать паузу, подумать о своём теле, стать сильнее, проделать большую работу и готовиться к его нелюбимому турниру на грунтовом покрытии. Возможно, он нас там удивит, или первая половина сезона будет неудачной, что в итоге скажется на его рейтинге в конце года», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 22 марта 2025
-
12:30
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:49
-
11:46
-
11:34
-
11:28
-
11:20
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
09:50
-
09:30
-
07:01
-
05:25
-
04:48
-
04:04
-
03:52
-
02:53
-
02:31
-
02:14
-
01:50
-
01:22
-
00:56
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 21 марта 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:33