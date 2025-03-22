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Петрова: Медведев мучился со спиной, на матч с Мунаром он вышел физически неготовым

Петрова: Медведев мучился со спиной, на матч с Мунаром он вышел физически неготовым
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала раннее поражение чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Вылететь так рано — очень обидно. Медведев после Индиан-Уэллса много мучился со своей спиной и на матч с Мунаром вышел физически подготовленным не на все 100 процентов. В такой ситуации очень сложно показывать свой лучший теннис, тем более на таком уровне, где все заряжены тебя обыграть. Возможно, Даня понадеялся, что по ходу турнира будет улучшать свою физическую форму, а такое бывает. Но Мунар сыграл в свой лучший теннис и не дал Дане возможности втянуться в игру и разыграться.

Теперь Медведеву нужно сделать паузу, подумать о своём теле, стать сильнее, проделать большую работу и готовиться к его нелюбимому турниру на грунтовом покрытии. Возможно, он нас там удивит, или первая половина сезона будет неудачной, что в итоге скажется на его рейтинге в конце года», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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