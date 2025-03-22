Ольховский: теннис Медведева перешёл в ожидание ошибки

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в матче с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром (2:6, 3:6) на старте «Мастерса» в Майами (США).

«Меня удивляет пассивность в игре Медведева. Он начал активно играть в последнем гейме и боится завершать розыгрыши. Теннис перешёл в ожидание ошибки. Может, раньше это работало. Но сейчас соперники Медведева видят, что нет завершения с той стороны, поэтому держат мяч и выжидают момент.

Медведеву нужно активно играть. Матч с Мунаром показал, что испанец только держал мяч на задней линии. Да, он где-то удачно сыграл, но это не тот уровень, который хотелось бы видеть. Подача Медведева не приносит преимуществ в игре, хотя для него это должно быть оружием. У Дани постоянно на туре не те мячи. Но это личные ощущения игрока. Мне кажется, что класс Медведева должен быть такой, что и с такими мячами нужно побеждать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.