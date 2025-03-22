Ольховский: теннис Медведева перешёл в ожидание ошибки

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в матче с 56-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром (2:6, 3:6) на старте «Мастерса» в Майами (США).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Меня удивляет пассивность в игре Медведева. Он начал активно играть в последнем гейме и боится завершать розыгрыши. Теннис перешёл в ожидание ошибки. Может, раньше это работало. Но сейчас соперники Медведева видят, что нет завершения с той стороны, поэтому держат мяч и выжидают момент.
Медведеву нужно активно играть. Матч с Мунаром показал, что испанец только держал мяч на задней линии. Да, он где-то удачно сыграл, но это не тот уровень, который хотелось бы видеть. Подача Медведева не приносит преимуществ в игре, хотя для него это должно быть оружием. У Дани постоянно на туре не те мячи. Но это личные ощущения игрока. Мне кажется, что класс Медведева должен быть такой, что и с такими мячами нужно побеждать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 22 марта 2025
-
12:30
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:49
-
11:46
-
11:34
-
11:28
-
11:20
-
11:06
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
09:50
-
09:30
-
07:01
-
05:25
-
04:48
-
04:04
-
03:52
-
02:53
-
02:31
-
02:14
-
01:50
-
01:22
-
00:56
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 21 марта 2025
-
23:42
-
23:36
-
23:33