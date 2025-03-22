«Пока об этом нет и речи». Даниил Медведев — о цели снова стать первой ракеткой мира

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что у него сейчас нет цели стать первой ракеткой мира.

— Карен Хачанов высказал уверенность, что вы ещё можете снова стать первой ракеткой мира. Как вы сами думаете, насколько это возможно?

— Спасибо большое Карену. В данный момент не стоит задача стать первой ракеткой мира. Сейчас стоит задача продолжать искать свой уровень, который я с каждым турниром находил всё лучше и лучше. К сожалению, сегодня не мог нормально двигаться по корту. Поэтому задача продолжать работать, показывать свой лучший теннис. В такие моменты я могу выиграть матчи. И уже потом, когда выиграю какие-то турниры, то можно задуматься о чём-то большем. Но пока об этом нет и речи, — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».