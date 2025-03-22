Ришар Гаске получил уайлд-кард на «Мастерс» в Монте-Карло

Экс седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске получил уайлд-кард на грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт с 6 по 13 апреля. Об этом сообщает L’Équipe.

Напомним, в прошлом году Гаске объявил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025.

38-летний Гаске — полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2007, Открытый чемпионат США — 2013 и Уимблдон-2015); победитель одного ТБШ в миксте (Открытый чемпионат Франции — 2004); бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в парном разряде; победитель 18 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); победитель Кубка Дэвиса (2017) в составе сборной Франции.