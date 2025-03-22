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Мирра Андреева рассказала, что сделает с постом о ней, который выложил Леброн Джеймс

Мирра Андреева рассказала, что сделает с постом о ней, который выложил Леброн Джеймс
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Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о посте, который выложил легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс после её победы в Индиан-Уэллсе.

— Леброн Джеймс выложил «сториз» о тебе в социальных сетях… Какие у тебя планы на этот пост?

— Думаю, я вставлю это в рамку. У меня уже есть твит Энди Маррея в рамке, так что, думаю, я попробую сделать то же самое. Я вставлю его в рамку, и он будет постоянно сопровождать меня, — сказала Андреева в интервью на корте после матча с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (6:0, 6:2) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами.

Ранее Мирра сообщила, что Леброн Джеймс после её победы на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе добавил к себе в «сториз» её фото.

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