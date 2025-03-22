Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — первая в истории турниров WTA-1000, кто выиграл 25 стартовых матчей подряд

Швёнтек — первая в истории турниров WTA-1000, кто выиграл 25 стартовых матчей подряд
Комментарии

Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в истории турниров категории WTA-1000, которой удалось выиграть 25 стартовых матчей подряд.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:10 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором, стартовом для себя круге она обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию в двух сетах со счётом 6:2, 7:6.

Следующей соперницей, с которой встретится Швёнтек, станет бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. Они сыграют за выход в четвёртый круг.

Турнир в WTA-1000 Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Даниэль Коллинз.

Материалы по теме
«Пока об этом нет и речи». Даниил Медведев — о цели снова стать первой ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android