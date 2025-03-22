Швёнтек — первая в истории турниров WTA-1000, кто выиграл 25 стартовых матчей подряд
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Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в истории турниров категории WTA-1000, которой удалось выиграть 25 стартовых матчей подряд.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 19:10 МСК
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ранее Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором, стартовом для себя круге она обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию в двух сетах со счётом 6:2, 7:6.
Следующей соперницей, с которой встретится Швёнтек, станет бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. Они сыграют за выход в четвёртый круг.
Турнир в WTA-1000 Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Даниэль Коллинз.
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