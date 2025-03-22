Швёнтек — первая в истории турниров WTA-1000, кто выиграл 25 стартовых матчей подряд

Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в истории турниров категории WTA-1000, которой удалось выиграть 25 стартовых матчей подряд.

Ранее Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором, стартовом для себя круге она обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию в двух сетах со счётом 6:2, 7:6.

Следующей соперницей, с которой встретится Швёнтек, станет бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. Они сыграют за выход в четвёртый круг.

Турнир в WTA-1000 Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Даниэль Коллинз.