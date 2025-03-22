Даниил Медведев впервые прокомментировал иски PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя главные теннисные органы – ATP, WTA, ITF и ITIA — в различного рода злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

«Меня об этом не спрашивали. Буду честен, я не вдавался в подробности, могу предположить, что это большой судебный процесс. Я имею в виду, что не знаю, на сколько страниц эти иски. Поэтому я пока не хочу комментировать, я не рассматривал это в деталях. Так что я не против, но и не за. Мне просто нужно изучить больше информации», — сказал Медведев на пресс-конференции после раннего вылета с «Мастерса» в Майами (США).