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Даниил Медведев впервые прокомментировал иски PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций

Даниил Медведев впервые прокомментировал иски PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций
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Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя главные теннисные органы – ATP, WTA, ITF и ITIA — в различного рода злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

«Меня об этом не спрашивали. Буду честен, я не вдавался в подробности, могу предположить, что это большой судебный процесс. Я имею в виду, что не знаю, на сколько страниц эти иски. Поэтому я пока не хочу комментировать, я не рассматривал это в деталях. Так что я не против, но и не за. Мне просто нужно изучить больше информации», — сказал Медведев на пресс-конференции после раннего вылета с «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 21:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
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6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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