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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 22 на 23 марта

Сегодня, 22 марта, и в ночь на 23 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Второй круг. Расписание некоторых матчей (время московское)

22 марта:

18:00. Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — Бен Шелтон (США);

19:00. Александр Зверев (Норвегия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания);

19:30. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада);

19:30. Тейлор Фриц (США) — Лоренцо Сонего (Италия);

21:00. Хольгер Руне (Дания) — Райлли Опелка (США);

21:00. Алексей Попырин (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия);

21:00. Якуб Меншик (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания);

22:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Андрей Рублёв (Россия);

22:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Уго Умбер (Франция).

23 марта:

00:00. Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китая);

2:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (Франция).