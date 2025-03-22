«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 22 на 23 марта

Сегодня, 22 марта, и в ночь на 23 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго круга соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Второй круг. Расписание некоторых матчей (время московское)
22 марта:
18:00. Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — Бен Шелтон (США);
19:00. Александр Зверев (Норвегия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания);
19:30. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада);
19:30. Тейлор Фриц (США) — Лоренцо Сонего (Италия);
21:00. Хольгер Руне (Дания) — Райлли Опелка (США);
21:00. Алексей Попырин (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия);
21:00. Якуб Меншик (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
22:30. Зизу Бергс (Бельгия) — Андрей Рублёв (Россия);
22:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Уго Умбер (Франция).
23 марта:
00:00. Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китая);
2:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (Франция).