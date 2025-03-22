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Новак Джокович отказался отвечать на очередной вопрос о скандальном иске PTPA

Новак Джокович отказался отвечать на очередной вопрос о скандальном иске PTPA
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отказался отвечать на очередной вопрос об исках со стороны Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая была основана самим сербом, в отношении основных мировых теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA. PTPA называет их «картелем» и обвиняет в различного рода злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

«Простите, но я хочу перевернуть страницу, связанную с этим вопросом. Я сказал всё, что хотел сказать. Спасибо», — сказал Джокович на пресс-конференции после успешного старта на «Мастерсе» в Майами.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ранее Джокович отмечал, что не согласен со всем изложенным в документе.

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