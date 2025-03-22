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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 22 на 23 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 22 на 23 марта
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Сегодня, 22 марта, и в ночь на 23 марта состоятся очередные матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч третьего круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Третий круг. Расписание некоторых матчей (время московское):

18:00 Лейла Фернандес (Канада) – Эшлин Крюгер (США);
18:00 Онс Жабер (Тунис) – Жасмин Паолини (Италия);
19:30 Хейли Баптист (США) – Наоми Осака (Япония);
20:30 Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);
21:00 Магда Линетт (Польша) – Линда Фрухвиртова (Чехия);
22:00 Кори Гауфф (США, 3) – Мария Саккари (Греция);
2:00 Ребека Масарова (Швейцария) – Даниэль Коллинз (США, действующая чемпионка);
3:30 Чжэн Циньвэнь (Китай) – Тэйлор Таунсенд (США).

Сетка турнира WTA-1000 в Майами (2025 год)
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